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Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e verilen ceza az bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e verilen ceza az bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’e verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasını az bularak kararın bozulması için istinafa gitti.

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Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’e silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezası verilse de etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza 3 yıl 4 aya indi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Selahaddin Gülen hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasındaki etkin pişmanlık hükümlerindeki indirim oranının fazla uygulandığını belirterek kararın bozulması için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

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