Kalp krizinden vefat eden astsubaya Kayseri'de acı veda

Görev yeri Çorum'da kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Koçer, memleketi Kayseri'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
Kayserili Astsubay Mehmet Emre Koçer, görev yaptığı Çorum’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çorum’dan düzenlenen törenin ardından Koçer’n cenazesi memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine gönderildi.
Koçer’in cenazesi, memleketi Develi ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, acılı ailesi de tabut başında gözyaşına boğuldu.
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