Uyumaya cesaret edemiyorlar Edirne'de nöbetteler 20 kilometreye ulaştı!
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda geçiş için bekleyen TIR'lar kuyruk oluşturdu. Beklerken tuvalet çilesi çeken şoförler gece ise uyumaktan çekiniyor...
Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Bir tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesi için ortalama 2 gün sırada bekliyor. Sırada beklerken araçlarında uyuyan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
20 kilometreye ulaştı: Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır kuyruğu 20 kilometreye ulaşırken, 500’den fazla tır çıkış için işlemlerinin yapılmasını bekliyor. Sıranın önüne geçmeye çalışan tır şoförlerine de trafik ekiplerince para cezası kesiliyor.
Tuvalet isyanı
Günlerce süren kuyruk sırasında tuvaletlerini yol kenarına yapmak zorunda kalan tır şoförleri sitem dolu açıklamalarda bulundu. Tır şoförü, “Bir tuvalet yapsalar insanlıktan çıkmayız. Yollarda perişan oluyoruz” dedi.