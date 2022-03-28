BIST 2.181
DOLAR 14,84
EURO 16,28
ALTIN 923,38
HABER /  GÜNCEL

İçinde 11 farklı ürün var Bizim Toptan Market Ramazan kolisi fiyatı en uygun

İçinde 11 farklı ürün var Bizim Toptan Market Ramazan kolisi fiyatı en uygun

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki Bizim Toptan Market marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

Abone ol

Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 Bizim Toptan Market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var ve Bizim Toptan Market Ramazan kolisi kaç para? 

Bizim Toptan Market ise ramazan kolisini 17 çeşit ürün ile 199 liradan satışa sunuyor. Marketler, hediye çeki imkanı da sunuyor

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizinden vefat eden astsubaya Kayseri'de acı veda
Kalp krizinden vefat eden astsubaya Kayseri'de acı veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor: İlişkiler en üst seviyeye çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor: İlişkiler en üst seviyeye çıkacak
Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Twitter çöktü! Kullanıcılar Twitter'a neden giremiyor?
Twitter çöktü! Kullanıcılar Twitter'a neden giremiyor?
Gören ihbarda bulundu! Merdivenlerde ceset şoku
Gören ihbarda bulundu! Merdivenlerde ceset şoku
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Murat Bardakçı'dan Atatürk tartışmasında Diyanet'e sert cevap: Uydurmayın!
Murat Bardakçı'dan Atatürk tartışmasında Diyanet'e sert cevap: Uydurmayın!
Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...
Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...
Şarj aletini fişten çekin elektrik faturasını şişiriyor çalışmadan elektrik çeken aletler
Şarj aletini fişten çekin elektrik faturasını şişiriyor çalışmadan elektrik çeken aletler
Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: Sakın pencereleri açmayın!
Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: Sakın pencereleri açmayın!