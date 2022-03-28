6'lı Masa için büyük hayal kırıklığı! Bomba ankete AK Parti seçmeni faturasını ödeyebiliyor mu?

Muhalefetin 6'lı masasını vatandaş duymadı bile!.. Öte yandan MetroPoll anketine göre vatandaşlar, elektrik faturalarını ödeyemiyor. AK Parti seçmenin yüzde 53'ü 'faturalarımı ödeyemiyorum' demiş,,,

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanı 6'lı Masa etrafından dün akşam ikinci kez buluştu. Ancak MetroPoll Araştırma'nın 6'lı Masa'nın ilk toplantısı için yaptığı anket büyük hayaller kuran 6'lı Masa'nın hayallerini suya düşürecek cinsten. 6'lı Masa kararıyla 28 Şubat'ta açıklanan Genişletilmiş Parlamenter Sistem önerileninden ve o toplantının yapıldığından toplumun yüzde 46'sından fazlasının haberi bile olmamış.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, anketin sonuçlarını, "Halkımız 28 Şubat liderler toplantısın yeterince haberdar olmamış görünüyor. Yeni bir girişimin iletişimi kendisi kadar önemlidir." notuyla paylaştı. Buna göre "6 muhalefet liderinin düzenlediği 28 Şubat toplantısından haberdar mısınız" diye sorulmuş. Katılımcıların yüzde 53.7'si 'evet" derken, yüzde 46.3'ü ise 'hayır' cevabını vermiş

Metropoll Araştırma'nın anketinde seçmene son aylarda yüksek zamlar gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyip ödeyemedikleri soruldu. Halkın yüzde 18,6'sı ödeyemediğini, yüzde 57'si ise ödeyebildiğini ama çok zorlandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 23,9'u ise ödeyebildiklerini söyledi.

Parti tabanına bakıldığında AK Parti seçmeninin yüzde 53'ünün, MHP seçmeninin de yüzde 70'inin ödeyemediği ya da öderken çok zorlandığı görüldü. Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, "Halkımız için elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemenin çok büyük bir sıkıntı kaynağı olduğu anlaşılıyor. Faturalarını ödeyemeyenler giderek artıyor" yorumunu yaptı.