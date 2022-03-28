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Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?

Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?

Rusya Ukrayna müzakereleri İstanbul'da devam edecek. Ilk olarak Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

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İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye gelen Rusya heyetini taşıyan uçak Atatürk Havaliman’ına iniş yaptı.

Yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova'dan İstanbul'a gelen Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu'na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.

Lavrov: Başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." demişti.

Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daTürkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

Çavuşoğlu ve Kuleba da görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır" denildi.

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