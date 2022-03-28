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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Uşak'ta yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye mahkeme, 7 bin lira adli para cezası verdi.

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Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu. Avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından hakim kararını açıkladı.

Hakim, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan İnce'ye önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayarak hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren hakim, İnce'nin sosyoekonomik durumunu dikkate alarak cezayı, 350 gün adli para cezasının karşılığı olarak 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Hakim, İnce'nin cezayı 5 taksitle ödemesini de kararına ekledi.

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