Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyon Apple'a hedef küçülttürdü

Apple, iPhone ve AirPod'ların üretimini azaltıyor. Artan enflasyon ve Ukrayna krizinin şirketin üretim hedeflerini azaltmasına yol açtı.

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple'ı Ukrayna krizi ve enflasyon vurdu.

Ekonomi gazetesi Nikkei'de yer alan bilgilere Apple'nın kısa süre önce tanıttığı iPhone SE 3'te yüzde 20 oranında bir üretim azaltması bekleniyor. Ayrıca şirketin 2022 için yaptığı AirPod siparişlerini de 10 milyon adet azalttığı belirtildi. Haberin ardından Apple hisseleri yüzde 2 oranında değer kaybetti.

Yeni iPhone SE şirketin ucuz modeli olarak tanımlanıyor. Çin'deki corona virüs karantinaları ve Ukrayna savaşının etkileri küresel olarak tüketicileri etkiledi. Daha önce ortaya atılan iddialara göre Apple ilk başta 25 - 30 milyon adet iPhone SE 3 üretmeyi hedeflerken bu saysı 15-20 milyon arasına revize etti.

Artan enflasyon Apple'ın fiyatlarına da yansıdı. Son SE modeli satışa çıktığında bir öncekine göre 30 dolar daha fazla bir fiyat etiketine sahipti.

Apple'ın bu yılın eylül ayında yeni iPhone 14 ailesini tanıtması bekleniyor.