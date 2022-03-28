BIST 2.177
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 924,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da aracını park ettikten sonra olanlar oldu genç kız hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da aracını park ettikten sonra olanlar oldu genç kız hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde aracını park ettikten sonra dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü.

Abone ol

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi eski Minibüs Garajı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski minibüs garajındaki boş arsaya aracını park ettikten sonra aracından inen A.A., bir anda dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereye inerek genç kızı merdiven yardımıyla kurtardı. Genç kızı teslim alan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! İnce için flaş karar
Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz resti! Ruble ile ödeme yapmayana doğalgaz vermeyeceğiz
Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz resti! Ruble ile ödeme yapmayana doğalgaz vermeyeceğiz
Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?
Rusya heyeti İstanbul'a iniş yaptı: Barışın adresi İstanbul olacak mı?
Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyon Apple'a hedef küçülttürdü
Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyon Apple'a hedef küçülttürdü
Düzce'de kötü koku gelen çöp evden dram çıktı! Eve giren ekipler şok oldu: Çöplerin içinde...
Düzce'de kötü koku gelen çöp evden dram çıktı! Eve giren ekipler şok oldu: Çöplerin içinde...
Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin yedinci okunu açıkladı
Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin yedinci okunu açıkladı
AK Parti'de istifa! İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik' deyip istifa etti
AK Parti'de istifa! İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik' deyip istifa etti
Atari'nin el yapımı ahşap konsolu dudak uçuklatan fiyata satıldı
Atari'nin el yapımı ahşap konsolu dudak uçuklatan fiyata satıldı
İstanbul Havalimanı ile ilgili flaş gelişme! Limak ve Mapa, İstanbul Havalimanı’ndaki hisselerini satıyor
İstanbul Havalimanı ile ilgili flaş gelişme! Limak ve Mapa, İstanbul Havalimanı’ndaki hisselerini satıyor
Gürbulak'ta 622 kilo metamferamin ele geçirildi
Gürbulak'ta 622 kilo metamferamin ele geçirildi