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100 katının parasını vermeye hazırız! 'Mutlaka tahlile götürsünler' deyip çağrı yaptı

100 katının parasını vermeye hazırız! 'Mutlaka tahlile götürsünler' deyip çağrı yaptı

DİYARBAKIR’da 38 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastaneleri, gıda denetim ekipleriyle çalışmalarına devam ederken tatlı fiyatlarına gelen indirimle birçok tatlıcının hilelere başvurduklarını açıkladı.

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Diyarbakır’ı dünyaya soğuk baklava ile tanıtan Hacıbaba Pastaneleri gıda denetim ekipleriyle fiyat artışlarına rağmen kaliteyi düşürmeyerek sürümden kazanmaya devam ettiğini açıkladı. Birçok ilde tatlı fiyatlarının tavan yapmasıyla beraberinde gelen KDV indirimi çerçevesinde uygulanan indirimlerin ise tatlıda hile getirdiğini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi birçok tatlıda oynamaların başladığını ileri sürdü.

Elaldı, kendi fiyat politikalarında sürüden kazanmak için kalitelerini düşürmeyerek zam yapmadan vatandaşlara sunduklarını aktararak vatandaşların kendi ürünlerini test etmeleri konusunda uyararak herhangi bir kusurda 100 katına kadar geri ödeme yapacaklarını kaydetti. Elaldı, “Ürünü fiyatında satmaya gayret ediyoruz, bu son dönemlerdeki fiyat artışlarıyla beraber dönen hileler ve düzenbazlıkları insanlarımızın görmesini istiyoruz. Sürekli de diyoruz bizim ürünlerimizi de tahlile götürsünler, alınan diğer tatlıcılardan 150 TL’lik ürünleri de mutlaka tahlile götürsünler." diye konuştu.



"Bizden 95 TL’ye aldıkları ürünü tahlillere göndersinler"
Geçen ay bizim bölgede 160 TL’ye bir seferde fiyatlar çıktı, tekrardan indirdiler, bunu indirirken bu sefer tatlının içi ve kalitesiyle uğraştırlar. Fıstık bariz belli olan bir ürün, diğer ürünleri biraz daha tozlandırarak içerisine katıyorlar. Ay çekirdeği çok fazla katıyorlar, bezelye, yer fıstığı gibi boyalı ürünler katılıyor örnekleri çok var. Bizim ürünler sürümden kazandığımız için 95 TL, ısrarla söylüyorum, bizden 95 TL’ye aldıkları ürünü tahlillere göndersinler, en ufak bir konuda tahlile verdiklerinin 100 katının parasını vermeye hazırız” dedi.



"Ham maddelerimizi kontrol ediyoruz"
Gıda mühendisi Yıldız Teyfur, her sabah ilk amaçlarının gıda güvenliğiyle alakalı, personel, imalat hijyenleri kontrol ettiklerini kaydetti. Gıda Mühendisi Berfin Ece Mayaz ise gelen ham maddelerimizi kontrol ederek mevzuata uygun olup olmadığına baktıklarını, ürünlerin kaliteli çıkıp çıkmadığının analizlerini yaparak Hacıbaba markasına uygun şekilde kaliteli ürün üretmek için sürekli çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

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