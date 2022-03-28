Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...
Yeni haftayla ilgili astroloji uzmanları Hande Kazanova ve Dinçer Güner'den peş peşe uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Haftaya Venüs ile Satürn'ün Kova burcundaki birlikteliği ile başlıyoruz ve 3-4 gün sürecek... Normalde bizi mutlu eden, yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yapmak bizi eskisi kadar keyif vermeyebilir.
Dikkatli olun: Sevgiyi almak-vermek veya ifade etmekte zorlanabiliriz. Özellikle finansal konularda dikkatli olmakta fayda var, finansal daralma ile ilgilidir bu ikilinin yan yana gelişi.
Boş harcamalar yapmayın: Alım gücümüz denizler altında 20.000 fersah olduğu şu günlerde paramıza pulumuza daha çok dikkat etmeliyiz. Boş harcamalar yapmayın.
Aman dikkat: İlişkisi olanlar aman dikkat! İlişkide bir sorun varsa siz bunu sürekli halı altına ittiyseniz, o sorun artık görülmek ve konuşulmak isteyecek...