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Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Yeni haftayla ilgili astroloji uzmanları Hande Kazanova ve Dinçer Güner'den peş peşe uyarılar geldi.

Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı:  Haftaya Venüs ile Satürn'ün Kova burcundaki birlikteliği ile başlıyoruz ve 3-4 gün sürecek... Normalde bizi mutlu eden, yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yapmak bizi eskisi kadar keyif vermeyebilir.

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Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Dikkatli olun: Sevgiyi almak-vermek veya ifade etmekte zorlanabiliriz. Özellikle finansal konularda dikkatli olmakta fayda var, finansal daralma ile ilgilidir bu ikilinin yan yana gelişi.

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Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Boş harcamalar yapmayın: Alım gücümüz denizler altında 20.000 fersah olduğu şu günlerde paramıza pulumuza daha çok dikkat etmeliyiz. Boş harcamalar yapmayın. 

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Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Aman dikkat: İlişkisi olanlar aman dikkat! İlişkide bir sorun varsa siz bunu sürekli halı altına ittiyseniz, o sorun artık görülmek ve konuşulmak isteyecek... 

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