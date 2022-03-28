Bu saate aman dikkat! '15 gün sürecek krizler kapıda' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: Ankara ve TBMM detayı...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Haftaya Venüs ile Satürn'ün Kova burcundaki birlikteliği ile başlıyoruz ve 3-4 gün sürecek... Normalde bizi mutlu eden, yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yapmak bizi eskisi kadar keyif vermeyebilir.