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MHP'li Saffet Sancaklı 'Erdoğan ile görüştüm' dedi flaş asgari ücret zammı açıklaması

MHP'li Saffet Sancaklı 'Erdoğan ile görüştüm' dedi flaş asgari ücret zammı açıklaması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin istişare toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek asgari ücrete ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini duyurdu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatı ilçelerde yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Son istişare toplantısı önceki gün Gölcük’te yapıldı. 

Toplantıya Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın asgari ücrete ilişkin sözleri damga vurdu. Sancaklı, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan ile görüştüm"
Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, Saffet Sancaklı, partililerine seslendiği konuşmasında temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini açıkladı.

Konu ile ilgili AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Sancaklı, net ifadeler kullandı.

Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” dedi. 

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