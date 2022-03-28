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Adana'da içtiği protein tozu felç bırakmıştı! 20 yaşındaki gençten acı haber geldi

Adana'da içtiği protein tozu felç bırakmıştı! 20 yaşındaki gençten acı haber geldi

ADANA’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan hayatını kaybetti.

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Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu. Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı’nın da gündeme getirdiği Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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