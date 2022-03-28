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Ürküten rakamlar! Son 24 saatte ölenlerin sayısı...

Ürküten rakamlar! Son 24 saatte ölenlerin sayısı...

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 976 bin 704'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 8 bin 361 artarak 79 milyon 954 bin 460 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 976 bin 704'e çıktı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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