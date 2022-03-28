Dünyanın en sağlıklı yemeği! Canan Karatay açıkladı tarifi basit

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

IŞKIN YEMEĞİ NEDİR?