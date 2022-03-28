Yunanistan'da hayal kırıklığı! Türkiye'siz bir proje daha çöp oldu

YUNANİSTAN, İsrail gazını Avrupa'ya aktarmanın yollarını arıyor. Yunanistan, doğal gaz iletimi konusunda stratejik konumda bulunan Türkiye karşısında alternatif plan hazırlıyor.

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ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesinin ardından doğal gaz boru hattının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz akışı sağlamasına ilişkin seçenek gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti sonrası Başbakan Naftali Bennett'in de Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Gündemde Doğu Akdeniz ve doğal gaz konusunun olduğunu belirten Erdoğan'ın sözlerinin ardından Yunanistan basınından Kathimerini gazetesinin, "Enerji haritası yeniden çiziliyor" başlıklı haberinde İsrail ile Türkiye arasındaki olası iş birliğine dikkat çekildi.

Gündem Avrupa'ya gaz akışı

Avrupa'nın Rus gazından geri adım atma kararının enerji haritasına radikal değişiklikler yansıtacağı belirtilerek bu değişiklikler arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminin yer aldığı kaydedildi. Bu kapsamda Yunan hükümetinin yeni bir plan üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

"Türkiye hak iddia ediyor"

Haberde, "Bu yeni boru hattı savaşında Türkiye, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddia etti. Yunanistan, İsrail'den İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına doğal gaz ileten alternatif bir EastMed boru hattı planı üzerinde çalışıyor" denildi. Doğal gaz botu hattı projesinin Mısır ve Yunanistan ayağı olduğu ifade edilirken, "Masadaki tüm planların ekonomik, jeopolitik ve teknik açıdan artıları ve eksileri olacak" ifadesi kullanıldı.