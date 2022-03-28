Ukraynalı mültecilerin İsveç korkusu! Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular

RUS işgali sonrası mülteci durumuna düşen 4 milyona yakın Ukraynalı mülteci güvenli liman arıyor. Çoğu kadın ve çocuk olan Ukraynalılar, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri olan İsveç'e gitmeye ise korkuyor.

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RUSYA'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi birinci ayı geride bırakırken 4 milyon kadar Ukraynalı komşu ülkelere sığınmış durumda. Mülteci durumuna düşen Ukraynalıların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Can havliyle savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalı şimdi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde en azından savaş sona erene kadar sığınma arayışında. Ancak bir taraftan insan kaçakçılarının hedefi olurken diğer taraftan gidecekleri ülkelerdeki bilinmezlikten de endişe duyuyorlar. Bu ülkeler arasında İskandinav ülkesi İsveç de yer alıyor.

İsveç gazetesi Nyheter Idag'ın haberine göre Ukraynalı ailelerin İsveç'teki yüksek silahlı şiddet vakaları ve hükümetin mülteci çocuklara el koyma politikası nedeniyle bu ülkeye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.

Silahlı şiddette zirvede Haberde İsveç'in batısındaki Stenungsund Belediyesi adına Polonya'da görev yapan insani yardım görevlisi Jimmy Hemmingsson'un sahada karşılaştığı Ukraynalı mültecileri İsveç'e götürme teklifinin reddedildiğini belirtti. Hemmingsson, mültecilerin Avrupa genelinde en yüksek silahlı şiddet vakasının yaşandığı İsveç'e gitmekten çekindiğini kaydetti.

Müslüman ailelere uygulama endişelendirdi

Ukraynalı bazı mültecilerin de özellikle İsveç'te Müslüman mülteci ailelerin çocuklarına hükümet tarafından el konduğuna ilişkin haberlerden etkilendiği ve kendi çocuklarının da benzer bir akıbetle karşı karşıya kalmaması için bu ülkeyi tercih etmediklerini ortaya koydu.

Sığınma evlerine saldırı

Öte yandan İsveç'i tercih eden Ukraynalı kadın ve çocuklarının da çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldıkları iddia edildi. İsveç medyasına yansıyan haberlerde Ukraynalı ailelerin kaldığı evlerin iki farklı İsveçli erkek grubu tarafından basıldığı ve kapılarının zorlandığı yazıldı. İsveç radyosuna konuşan bir Ukraynalı mülteci kadın, "Bize İsveç'in güvenli olduğu söylenmişti ama öyle değilmiş" ifadelerini kullandı.