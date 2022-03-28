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Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereler öncesi konuştu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereler öncesi konuştu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakeresi öncesi her iki heyetle de kısa bir görüşme yapacaklarını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim" dedi.

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Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Heyetler yarın İstanbul'da bir araya gelecek"
Rusya- Ukrayna arasındaki savaş hakkındaki açıklamalarıyla sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvenen olan ülke durumundayız. Dışişleri Bakanları toplantısı Antalya'da yapıldı. İnşallah ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da tekrar bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

"Toplantı öncesinde heyetlerle görüşeceğiz"
Yarın İstanbul'da gerçekleşecek toplantı öncesinde heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Sayın Putin ve sayın Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon görüşmelerinin olumlu istikamette sürdüğünü söyleyebilirim." dedi.

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