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IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye açıklaması: Enerji ihracatı başlayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye açıklaması: Enerji ihracatı başlayacak

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY'nin Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını telafi etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve Türkiye'ye enerji ihracatına başlayacaklarını açıkladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Küresel Enerji Forumuna katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, konuşmasının satır başlarını Twitter hesabından paylaştı.

IKBY'yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını söyleyen Barzani, bunu gerçekleştirmek için 'dostlarının desteğinin' gerektiğini ifade etti.

Mesrur Barzani, "Yakın gelecekte Irak'ın geri kalanına, Türkiye ve Avrupa'ya net gaz ihracatçısı olacağız ve enerji güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgenin enerji alanında uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Barzani, "Bağdat'taki ortaklarımız bizimle çalışmaya hazırsa biz Kürdistan'da Avrupa'daki petrol açığının en azından bir kısmını telafi etme kapasitesine sahibiz" dedi.

Paylaşımında ayrıca Irak federal hükümeti, Türkiye ve Körfez ülkeleri ile bölgesel bir demir yolu ağı kurulmasına ilişkin görüşmeleri olduğunu kaydeden Barzani, "Bunun Irak ve bölge için dönüşüm oluşturabileceğine, yeni ticaret yolları ve bölgesel iş birliği için başka bir pencere yaratabileceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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