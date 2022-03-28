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Başkent Kiev'i alamayan Rusya'dan yeni adım! Ukrayna dünyaya duyurdu

Başkent Kiev'i alamayan Rusya'dan yeni adım! Ukrayna dünyaya duyurdu

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rus ordusunun hala düşüremediği başkent Kiev'deki son durum ile ilgili flaş bir iddia geldi.

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RUSYA, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip olmasına rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Savaşta neredeyse bir ay geride kalırken Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Rus ordusunun içinde bulunduğu durum tartışılmaya devam ederken Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi. Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Rus ordusuna ait iki taburun çok ciddi kayıplar verdiğini ve Belarus'a geri çekildiğini söyledi. Bilgilendirme toplantısında Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.

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