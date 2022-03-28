Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı! İbrahim Kalın konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın, ABD'ye de S-400 konusunda mesaj verdi. Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Her iki tarafı müzakere masasına getirmek için çaba göstermemiz gerekli. Girişimlerimize devam edeceğiz. Hepimizin çabası tarafları adil şartlarda bir araya getirecek müzakere ortamının sağlanması. Çabamız bu yönde. Sahadaki durum giderek kötüleşiyor maalesef. Ukrayna şehirlerine saldırılar devam ediyor, siviller ölüyor, mültecilerin sayısı artıyor. Karmaşık yapı içinde kolay netice almak mümkün değil. Ama biz müzakerelerden vazgeçmeyeceğiz. İlk planda ateşkesin ilan edilmesi, insani koridorların kurulması için somut adımların gerekiyor. İki tarafla da görüşmeye devam ediyoruz her düzeyde. NATO zirvesinden yeni geldik, orada da bir takım kararlar alındı.

"Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak"

Bunların hiçbiri Rusya ile yürütülen diyaloglara engel olmamalı. Bir kanal açık kalmalı. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak. Biz o bildiriye de imza attık. Prensip olarak adımları yanlış görmüyoruz. Müzakereleri destekleyici biçimde hayata geçirilmeli. Eş zamanlı olarak Rusya tarafı ile kanalların açık tutulması gerekiyor.

"S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık" Amerika yöneticileri bu süreci doğru değerlendirirlerse bence burada netice alabiliriz. S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır.

SAMP-T projesinden hiçbir zaman vazgeçmedik ama dönem dönem iniş çıkışları oldu Avrupa'dan kaynaklanan. Projeyi baştan beri hep destekledik. Önümüzdeki günlerde umarım bunun somut neticelerini hep birlikte göreceğiz. F16'larla ilgili bildiğim akdarıyla bir kaç toplantı yapıldı. Son heyet galiba Ankara'ya gelecek ama karşılıklı gidip geliyorlar. Sıra kimde hatırlanmıyorum ama ziyaret trafiği devam edecek."