Avrupa Birliği bazı Ruslara ve Belaruslulara verilen altın pasaportların peşine düştü

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu üye ülkeler tarafından yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında bazı Rusya ve Belarus vatandaşlarına verilen 'altın pasaportların' geri alınmasını talep etti.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu üye ülkelerin bazılarında bulunan ve 'altın pasaport' olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının sonlandırılması tavsiyesinde bulundu.

AB Komisyonunun hazırladığı tavsiye kararında AB'nin yaptırım listesinde bulunan veya Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen bazı Rus ve Belarus vatandaşlarının AB vatandaşlığı almış olabileceği belirtildi.

Bu kişilerin AB ülkelerinin vatandaşlığını almamış olsa da oturum izni sayesinde AB'ye rahatça girebileceği, Schengen bölgesinde serbestçe dolaşabileceği kaydedildi.

AB açıklamasında bu durumun risk oluşturduğu ve yapılacak bireysel değerlendirmelerden sonra risk oluşturan 'Ruslara ve Belaruslulara verilen vatandaşlıkların ve oturum izinlerinin iptal edilmesi' gerektiği dile getirildi.

'Altın vize' olarak adlandırılan yatırım karşılığı oturma izninin de daha sıkı kontrollerden sonra verilmesini talep eden AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşının kara para aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili tehlikeleri bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Komisyon bu nedenle yatırım karşılığı oturum izni kapsamında tüm Rusya ve Belarus vatandaşlarına oturum verilmesi uygulamasının askıya alınmasını istedi.