Rus oligark Abramovich'e suikast şüphesi! Ukrayna ile barış görüşmelerinde yer almıştı

Chelsea'nın sahibi Rus oligark Roman Abramovich'te Ukrayna ile barış görüşmeleri sonrası zehirlenme semptomları tespit edildiği bildirildi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nın sahibi Roman Abramovich'in bu ayın başında zehirlenmiş olabileceği açıklandı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bu ayın başında Ukrayna ile barış görüşmelerinde bulunan heyetteki Roman Abramovich'te zehirlenme belirtileri görüldü.

İsmi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alacak isimler arasında gösterilen Abramovich'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmeler sonrası Ukrayna ekibinin iki kıdemli üyesiyle birlikte ellerinde ve yüzlerinde deri soyulması ve ağrılı yırtılmayla, kırmızı göz semptomlarına rastlandı.

Abramovich'le birlikte diğer iki barış görüşmecisinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.