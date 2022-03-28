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Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi

RUSYA'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. Ukraynalı heyet daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

Alınan bilgiye göre basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor. Müzakereler iki gün sürecek.

Rus heyeti taşıyan özel uçak da saat 16.00'da İstanbul'a gelmişti. Rus heyet konaklayacağı otele geçmişti.

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