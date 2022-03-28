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Türkiye 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 272 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 823 bin 531'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 28 Mart 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

2. doz aşılama oranı yüzde 85,33 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,08 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,33 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

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