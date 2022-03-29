BIST 2.172
DOLAR 14,81
EURO 16,28
ALTIN 915,44
HABER /  DÜNYA
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat için 542 milyon ayırdılar

YPG/PKK'nın faydalandığı eğit-donat için 542 milyon ayırdılar

ABD Kara Kuvvetlerinin 2023 mali yılı bütçesinde, aralarında SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın da bulunduğu Suriye’deki gruplara ve Irak ordusuna “eğit-donat destek fonu” için 542 milyon dolar ayrıldı.

Abone ol

ABD Başkan Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe kapsamında, savunma harcamalarına 813 milyar dolar talep edildi.

Pentagon’un bütçe talebine ilişkin belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a “eğit-donat destek fonu” dikkati çekti.

Pentagon, her yıl savaş fonu olarak da bilinen “Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonunu” ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu.

Ancak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı Temel Harcamalarına eklenmiş durumda.

Bu fon kapsamında DEAŞ’a karşı Irak ordusu ve Suriye’deki gruplara verilen “eğit-donat destek fonu” ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi.

Kara Kuvvetleri bütçe talebinde 163 milyar doların temel harcamalar, 15 milyar doların ise dış operasyonlar için ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına işaret edildi.

Aynı belgede “DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu” için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.

Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye’de YPG PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye’deki gruplara destek olarak sağlamıştı. ​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Asansörde çocuğa taciz girişiminde bulunan kişi yakalandı
Asansörde çocuğa taciz girişiminde bulunan kişi yakalandı
Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış yaşanacak
Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış yaşanacak
Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Ukrayna müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Türkiye 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Stefan Kuntz'dan Soner Dikmen sorusuna tepki!
Stefan Kuntz'dan Soner Dikmen sorusuna tepki!
Avrupa Birliği bazı Ruslara ve Belaruslulara verilen altın pasaportların peşine düştü
Avrupa Birliği bazı Ruslara ve Belaruslulara verilen altın pasaportların peşine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereler öncesi konuştu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereler öncesi konuştu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü
Teslim olan Rus askerlerine Ukraynalı bankadan para ödülü
Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı! İbrahim Kalın konuştu
Türkiye'den ABD'ye S-400 mesajı! İbrahim Kalın konuştu
IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye açıklaması: Enerji ihracatı başlayacak
IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye açıklaması: Enerji ihracatı başlayacak