Tarafsız Bölge sosyal medyanın diline düştü! 'Stratejik Açıdan Oscar Tokadı' Yayını

Tarafsız Bölge’de Hakan Bayrakçı, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokadı analiz etti. "Will Smith tokadı gerçek mi, mizansen mi?" sorusuna cevap aranan programın diğer konukları arasında, emekli albay, eski istihbaratçı olması izleyicinin dikkatinden kaçmadı. O anlar sosyal medyada eleştirildi...

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Genellikle askeri ve siyasi anlamda stratejik meselelerin konuşulduğu, CNN Türk'te yayımlanan Tarafsız Bölge programı alışılagelmişin dışına çıktı. Dün dünya gündemine oturan Oscar Ödül Töreni'nde Will Smit'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat, programın bir bölümünde konuşuldu.

Olay olan o anlar, canlı yayında araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Akademisyen Eray Güçlüer ve Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin tarafından tartışıldı. Oscar'da yaşananların kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu değerlendirildi.

Çok sayıda izleyici, programda yaşananlarla ilgili sosyal medyada hem alay etti hem de tepki gösterdi. İşte sosyal medyada 'Tarafsız Bölge'ye gelen eleştiriler...

Oscar Ödül Töreni'nde tokat anı: