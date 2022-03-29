Will Smith Oscar'daki tokat olayında özür diledi Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığı ne
Oscar ödül töreninde karısının hastalığını espri konusu yapan komedyen Chris Rock'ı herkesin gözü önünde tokatlayan Will Smith, şiddet görüntüsünden utandığını ve pişman olduğunu belirterek özür diledi.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Rock'a tokat atan Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtti.
ABD'nin Los Angeles kentindeki 94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chirs Rock'ı tokatlayan Will Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etti.
Smith yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.
Duygusal tepki verdim: Şaka yapmanın mesleğinin bir parçası olduğunu belirten Smith, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.