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Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'ı tokatlayarak skandala imza attı. Smith'in After party'e geçildiğinde hiçbir şey olmamış gibi eğlenip dans etmesi dikkat çekti.

Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde kazananlardan çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat attı.  Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak sunucuyu tokatladı. 

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Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

Yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock'ın açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi. 

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Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı.

Tokat anını tıkla-izle

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Will Smith tokattan sonra coşmuş! Partide dikkat çeken haller

Bu olay, Oscar Ödülleri'nin de Smith'in kazandığı Oscar'ın da önüne geçti. Skandalın yankısı sürerken, Vanity Fair After Party görüntüleri ajanslara düştü.

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