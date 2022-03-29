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İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İSTANBUL'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltında...

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bağcılar merkezli Zeytinburnu, Başakşehir, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde, 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde, özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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