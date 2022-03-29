Elon Musk'ın 2016 yılındaki tahmini tutmadı: '2 yıl içinde' demişti

Elon Musk'ın 2016 yılında yaptığı araç çağırmanın mümkün olacağını söyleyeceği teknolojinin hala gerçekleşmemesi üzerine eski paylaşımı hatırlatıldı.

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Elon Musk'ın 6 yıl önce yaptığı ve tutmayan tahmin gündeme geldi. Teknoloji milyarderi, 10 Ocak 2016'da attığı tweet'te iki sene içinde karayoluyla bağlı bölgeler arasında araç çağırmanın mümkün olacağını öne sürmüştü:

"Örneğin LA'dasınız ve araba NY'da"

Teknoloji milyarderinin bu hayali, sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tam otomatik sürüş (TOS - Full self-driving) özelliğine dayanıyordu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, 8 yıldır teknolojinin bir sonraki yıl devreye gireceğini iddia ediyor. Ancak Teslalar halen sürücü denetimi gerektiriyor.

Musk'ın tutmayan tahminleri bununla sınırlı değil. Dünyanın en zengin ismi, 2020'ye kadar 1 milyondan fazla otonom Tesla marka robotaksinin sokaklarda dolaşacağını 2019'da söylemişti. Ancak robotaksi henüz piyasada yok.

50 yaşındaki Musk, Cybertruck adlı kamyonetinin teslimatının 2021'de başlayacağını açıklamıştı. Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'deki fabrikanın geçen haftaki açılışında bu tahmini güncelledi:

Cybertruck'ın geliştirilme sürecini bu yıl tamamlamak ve gelecek yıl üretime hazır olmak istiyoruz.

Milyarder, insanların Marsa ilk adımı atacağı tarih dair tahminini de yeniledi.

Mars üssüne dair hayalini ilk kez 2016'da açıklayan Musk, insanlı Kızıl Gezegen görevinin 2024 gibi erken bir tarihte yapılabileceğini düşünüyordu. Mevcut gelişmeler ışığında bu tahminini 2026 olarak güncellemişti.

Musk geçen haftaysa 2029'u Mars hayalinin gerçekleşebileceği en erken tarih olarak gördüğünü dile getirdi.