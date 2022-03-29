BIST 2.188
DOLAR 14,83
EURO 16,32
ALTIN 915,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Lider Filo Halka Arz Oluyor

5 yaşındaki kızı taciz etti! Annesini karşısında görünce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 yaşındaki kızı taciz etti! Annesini karşısında görünce...

 ŞANLIURFA’da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki iki katlı bir evin yıkımında çalışan M.A. isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun bağırması üzerine molozların bulunduğu bölgeyi kontrol eden annesi, kızının yanındaki şahsı fark etti.

Anneyi gören zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Annenin de bağırması üzerine kovalanan zanlı, yakalanarak linç edilmek istendi. Bir iş yerine sığınan şahıs, olay yerine çağrılan polise teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erkan Kaledibi'nin eşi Ünzile Kaledibi kimdir yaşı kaç ailesinin evinde öldü
Erkan Kaledibi'nin eşi Ünzile Kaledibi kimdir yaşı kaç ailesinin evinde öldü
Tarafsız Bölge sosyal medyanın diline düştü! 'Stratejik Açıdan Oscar Tokadı' Yayını
Tarafsız Bölge sosyal medyanın diline düştü! 'Stratejik Açıdan Oscar Tokadı' Yayını
Müzeler hakkında Resmi Gazete'de yeni karar! Cumhurbaşkanı onayıyla alınabilecek
Müzeler hakkında Resmi Gazete'de yeni karar! Cumhurbaşkanı onayıyla alınabilecek
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül Ramazan'da bir araya gelecek sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül Ramazan'da bir araya gelecek sürprizi
Ayrıntılar belli oldu! Hangi ürünlerin KDV oranı değişecek?
Ayrıntılar belli oldu! Hangi ürünlerin KDV oranı değişecek?
Adana'da 3 kadının feci ölümü! Reçel yapmak istemişlerdi
Adana'da 3 kadının feci ölümü! Reçel yapmak istemişlerdi
Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
FETÖ'ye SPK sınavında 'dua alma' adıyla soru çalanlara operasyon
FETÖ'ye SPK sınavında 'dua alma' adıyla soru çalanlara operasyon
İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda şüpheli gözaltında