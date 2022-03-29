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Malatya'da kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu!

Malatya'da kıyafetleri parçalanmış halde ölü bulundu!

MALATYA'da 24 yaşındaki bir genç yol kenarında tüfekle bacaklarından vurulmuş halde ölü bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde buldukları 2 adet araç plakasının cinayetle alakası olup olmadığını araştırıyor.

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Edinilen bilgilere göre, Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerindeki elbiseler parçalanmış haldeydi
Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler olaya tanıklık ettiğini ileri süren bir kişiyi ifadesi almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat çok yönlü sürüyor.

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