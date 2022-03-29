CZN Burak kimdir aslen nereli CZN Burak'ın serveti şimdiden dillerde

HATAY'da babasının tekstil markası Cinzano'yu kısaltarak CZN yapan ve dedesinin lokantasında ilk kez mutfağa giren CZN Burak şimdi de Ronaldo ile ortak oldu. Bu gelişmenin ardından hayatı merak edilen CNZ Burak gerçek adıyla Burak Özdemir yeniden merak edildi. 29 yaşında olan CZN Burak, aslen Hatay Yayladağı doğumlu. Evli olmayan CZN Burak'ın serveti ile şimdiden zenginler listesinde.

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HATAY'dan İstanbul'a uzanan ilginç hikayesi ile hep merak edilen CZN Burak, gerçek adıyla Burak Özdemir Londra'da açacağı restoranın ortağının dünyaca ünlü isim Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından CZN Burak'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. İlk kez Hatay'daki dedesinin lokantasında mutfak macerasına başlayan CZN Burak İstanbul Etiler'de Hatay Medeniyler Sofrası'nda lezzetlerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tattırıyor. 29 yaşında olan CZN Burak aslen Hatay Yayladağ doğumlu. Evli olmayan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura babası ise İsmail Özdemir'dir.

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni. İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı Yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi.

CZN ne demek anlamı nedir: Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkışını şu sözlerle dile getirmişti: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır.