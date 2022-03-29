Fenerbahçe'de Miha Zajc imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc ile sözleşme yenileyeceği öne sürüldü.

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Bir önceki sezonu Genoa'da kiralık geçirdikten sonra geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye geri dönen Miha Zajc bu sezon çıktığı 33 maçta rakip fileleri altı kez havalandırırken bir de asist kaydetmişti. Bir yıllık daha mukavelesi bulunan Sloven futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre Sarı Lacivertliler, son iki ayda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 27 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamaya karar verdi. Kariyerini Sarı Kanarya'da sürdürmek isteyen başarılı merkez orta saha oyuncusuyla üç yıllık yeni kontrat üzerinden görüşmelerin yapıldığı belirtildi.