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Öğretmenin başına poşet geçirdi denmişti! İşin aslı belli oldu

KASTAMONU'da bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından il milli eğitim müdürlüğü açıklamada bulundu.

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Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda, bir öğrencinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği öne sürüldü.

İnfiale neden olan video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

"İnceleme başlatıldı"
Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Videodaki kişi öğretmen değil"
Açıklamanın devamında, videodaki kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

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