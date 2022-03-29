Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti yaşı kaç? Amine Cansu Kaba kimdir?

AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı ve istifa mektubunu sosyal medya hesabından yayınladı. Bu gelişmenin ardından Amine Cansu Kaba kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları akıllara geldi. Amine Cansu Kaba aslen Sivaslı. 27 yaşındaki Amine Cansu Kaba, siyasi hayatına 19 yaşında başladı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmasının ardından hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Amine Cansu Kaba kimdir? Amine Cansu Kaba aslen nereli, kaç yaşında? Amine Cansu Kaba neden istifa etti, görevi ne?

Amine Cansu Kaba kimdir: Amine Cansu Kaba, 1995 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Aslen Sivaslıdır. Eğitim hayatına İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda başladı ve Erkut Soyak Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Üniversite öğrenimini Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca 2015 yılında AK Parti Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına başladı.

2016-2017 yıllarında AK Parti Üsküdar İlçe Kadın Kolları Yedek Yönetim ardından asil yönetimde görev aldı. Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yaptı.

15 Nisan 2018 tarihinde yapılan AK Parti Üsküdar İlçe 6. Olağan Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti.

Amine Cansu Kaba neden istifa etti: Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaba, yayınladığı istifa mektubunda "Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayıp, Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yaptığım, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İstifa sebeblerini sıraladı: Açıklamasının devamında AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Kaba, şöyle devam etti: "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."