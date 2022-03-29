Cemil Çiçek anketçileri topa tuttu! 'Anketlerin büyük kısmı yönlendirici'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten anketçileri kızdıracak açıklama geldi. Ekranlarda konuşulan anketlerin büyük çoğunluğunun önlendirme amaçlı olduğunu belirten Cemil Çiçek, "Kendi anketini kendin yapacaksın, ben böyle yapıyorum" dedi.

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Seçimler yaklaşmadan anket firmaları üzerinden tartışma alevleniyor. Son olarak Optimar Araştırma'nın "Tansu Çiller 5.6 oy alacak" anketine AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var” diye dalga geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'ten de anketçileri kızdıracak açıklama geldi.

'55 yıllık siyasetçiyim' deyip anısını anlattı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Cemil Çiçek, "55 yıllık siyasetçiyim... Kendi anketimi kendim yaparım" deyip bir anısını anlattı: "Yozgat'ta... Genç bir avukatım. Siyasetle de ilgiliyim. Babamın arkadaşı... Demokrat Parti ve Adalet Partisi geleneğinden... Mustafa Bağcı dedi ki:

'Hacı'nın (Baba, Hacı Ahmet Çiçek) oğlu... Heyecanlısın... Gittiğin, konuştuğun yerlerde bir şeye dikkat et. Sen konuşurken, kasketli köylü gözlerinin içine bakıyorsa, devam et... Sana oy verecek demektir.

Ama... Elindeki bastonla toprağı eşeliyorsa... Lafı hiç uzatma... Oradan oy alamazsın. Bu sözleri, hiç unutmadım ve siyaset yolculuğumda kendime rehber yaptım."

Anketlerin büyük kısmı yönlendirici. Onun içindir ki...

Cemil Çiçek ardından da son dönemde ekranlarda açıklanan anketlerin yönlendirme amaçlı olduğunu belirterek, "Anketçiler, göze bakanları mı sayıyor, yoksa toprağı eşeleyenleri mi? Bilemem. Çoğu, geçmişte iyi sınav vermediler. Sonunda mahcup oldular mı? Bilemiyorum. Bildiğim ise şu... Anketçiler yine televizyondalar. Yine sık sık anket yapıyorlar. Bilimsel metotlarla çalışanlara, işini düzgün yapanlara saygı duyarım... Ama gözlemim şu: Anketlerin büyük kısmı yönlendirici. Onun içindir ki... Kendi anketini kendin yapacaksın. Ben böyle yapıyorum." ifadesini kullandı.