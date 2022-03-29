Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ramazan'da teravih açıklaması! Bu Ramazan camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Ali Erbaş'tan Ramazan ayında teravih namazları için son dakika kararı... Koronavirüs pandemisi sebebiyle Ramazan'da camilerde kılınamayan teravih namazı için bu yıl engel kalktı. Teravih namazları bu Ramazan ayı camilerde kılınabilecek.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), başkanlık yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu yıl teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş irşat faaliyetlerinin de bu yıl yüz yüze yapılabileceğini duyurarak teravih namazlarının da camilerde cemaatle kılınabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle teravihlerin evde kılınması kararı alınmıştı.