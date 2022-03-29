Adnan Oktar grubuna 4 ilde şok operasyon! Adnan Hoca'nın avukatlarına baskın yapıldı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da 1 ofiste arama yapılıyor. Öte yandan haklarında yeniden yakalama kararı çıkan 61 'kedicik'ten 32'si yeniden yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettiği, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlendi.

Adnan Oktar'ın avukatlarının ofislerine baskın

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.