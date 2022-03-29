Adnan Oktar grubuna 4 ilde şok operasyon! Adnan Hoca'nın avukatlarına baskın yapıldı
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturmada, aralarında örgüt elebaşı Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da 1 ofiste arama yapılıyor. Öte yandan haklarında yeniden yakalama kararı çıkan 61 'kedicik'ten 32'si yeniden yakalanarak gözaltına alındı.Abone ol
İstanbul merkezli Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettiği, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlendi.
Adnan Oktar'ın avukatlarının ofislerine baskın
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.
Adnan Oktar'ın serbest kalan kediciklerinden 32'si yakalandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi. Kararda, 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul’da olduğu belirlenen 52 sanıktan 32’si yakalandı. Sanıklardan 9'unun farklı illerde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 29 sanığın yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.