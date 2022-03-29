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Trabzon'da FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da jandarma ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı.

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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari ve saha araştırmaları sonucu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.K. (34) isimli şüpheli Çaykara ilçesindeki saklandığı evde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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