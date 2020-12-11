Şahsenem evli mi eşi Şahin Yiğit'ten boşandı mı?

90'lı yılların en çok dinlenen ve takip edilen şarkıcılarından biri olan Şahsenem sessizliğe bürünmüş uzun süredir muziğe ara vermişti. Zaman zaman katıldığı programlar ile merak edilen Şahsenem kimdir, evli mi Şahin Yiğit'ten boşandı mı ve kaç yaşında? İşte Özbek şarkıcı hakkında merak edilenler...

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Şahsenem kimdir, yaşı kaç soruları sanatçıyı yıllar sonra ekranda görenler tarafından merak edildi. Shohsanam Qilicheva ya da bilinen adıyla Şahsenem 2 Ekim 1968 tarihinde dünyaya gelen Özbek-Türk şarkıcı, model ve oyuncudur. Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır. Sonraki yıllarda da çıkışını devam ettirmiştir.

Şahsenem 2005 yılında görüntü yönetmeni Şahin Yiğit’le nikah masasına oturmuştu.

Seyyah (4 Aralık 1996)

Efsane Aşk (2000)

Kısasa Kısas (2006)

Her şey Boş Şu Yalancı Dünyada (2011)

90’lı yıllarda bir şarkı popüler olursa eğer sadece televizyon ve radyoda çalmaz sokaklara taşardı. 1996’da Özbek kızı Şahsenem, Türkiye’deki ilk albümü “Seyyah”ı çıkarıyor ve “O Bu Gece Gelecek” şarkısıysa her yerde duyulmaya başlıyor. Hikayeyi başa sarıyoruz ve sanatçı, Türkiye’ye geliş hikayesini şöyle anlatıyor:

“Türklerin özünden geliyorum ben, Özbekistan’dan. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, oyuncu ve Özbekistan’ın tanınmış devlet sanatçısıydım. 1991, Özbekistan’da zirve yaptığım yıldı. Özbek pop sanatçısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada birinci olduktan sonra yepyeni bir tarz oluşturmuştum.

Özbek halk ve sanat müziklerini modernleştirerek, Batı sentezi sunuyordum. Hayalim yurtdışına açılıp tanınmış bir sanatçı olmaktı. Kendim de öz Türk olduğumdan bunun için Türkiye’yi seçtim. 1992 yılında Adana’daki Türk Ocakları bir aylık bir turne için bizi buraya davet etti. Turne bitti, herkes gitti ve bir tek ben İstanbul’da kaldım.

Burada bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden de 4 yıl boyunca şarkı söylemedim. Türk halkını tanıyıp Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Dili en iyi sokakta insanların içinde öğrenirsiniz. Özbekistan’ın meşhur sanatçısıydım ama Türkiye’de bir hiçtim ve kimse beni tanımıyordu. O 4 yılda Türkçeyi ve buradaki hayatı öğrendim. Çok zordu çünkü sanatçı olarak doğmuştum, şarkı söylemiyordum.”