Hulusi Akar'dan flaş mayın açıklaması: Çelişkili ifadeler var! Rusya ile iş birliği var mı?

Ukrayna mayınlarının serbest kalması üzerine Karadeniz ve Boğazlar'ı sıkıntıda bırakan sorun üzerine Türkiye alarmda. Hulusi Akar'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınlara yönelik, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Boğazı açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınlar hatırlatılarak alınan tedbirlerin sorulması üzerine Bakan Akar, mayınla mücadelenin teknik bir konu olduğunu ifade etti. Mayınla mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığına dikkat çeken Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor " açıklamasında bulundu. Akar, koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

"Bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz"

Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gözü kulağı görülebilme ihtimali olan mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü."