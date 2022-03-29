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İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

İSTANBUL'da bugün 9 ilçede sular kesilecek. İSKİ 29 Mart 2022 tarihinde Ümraniye, Tuzla, Sarıyer, Pendik, Maltepe, Bahçelievler, Beykoz, Eyüpsultan, Çatalca planlı su kesintisine gitti.

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 29 Mart haftasında su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:

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İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

Bahçelievler: Hürriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

Beykoz: Yeni Mahalle,Göksu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler

Eyüpsultan: Nişancı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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