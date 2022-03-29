İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 29 Mart kesinti yapılacak yerler
İSTANBUL'da bugün 9 ilçede sular kesilecek. İSKİ 29 Mart 2022 tarihinde Ümraniye, Tuzla, Sarıyer, Pendik, Maltepe, Bahçelievler, Beykoz, Eyüpsultan, Çatalca planlı su kesintisine gitti.
İSTANBUL'da planlı su kesintileri var. İSKİ 29 Mart haftasında su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. İşte suların kesileceği ilçeler:
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Bahçelievler: Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Beykoz: Yeni Mahalle,Göksu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Eyüpsultan: Nişancı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 29.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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