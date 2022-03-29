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Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'da! İbrahim Kalın'la oturdu Erdoğan'la sohbet etti

Rusya ile Ukrayna müzakere sürecinin en önemli aktörlerinden biri haline gelen Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'a geldi. Abramoviç'in, Dolmabahçe'deki toplantıda İbrahim Kalın'la yan yana oturması dikkat çekti. Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da sohbet etti. Abramoviç'in Belarus'taki görüşmelerde zehirlendiği ve ölümden döndüğü ortaya çıktı.

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Rus oligark Roman Abramoviç İstanbul'a geldi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Abramoviç İstanbul'a geldi. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden dikkat çeken bir görüntü yayınlandı. Görüntülerde, daha önce İstanbul'da olduğu ifade edilen Rus oligark Roman Abramoviç'in müzakerelerin gerçekleştiği yerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturdu.

Roman Abramoviç, tercümanı aracılığıyla Erdoğan'la da ayaküstü sohbet etti.

Kremlin'den Abramoviç açıklaması
Abramoviç'in görüşmelere katılmasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, şunları ifade etti:  "Abramoviç Rusya ile Ukrayna belirli temasların sağlanmasında yer alıyor, ancak Rus heyetinin resmi bir üyesi değil, müzakerelere katılımının her iki tarafça da onaylandı. Müzakerelerin sonuç vaat edip etmediğini bugün ya da yarın anlarız."

Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler zehirlendi!
Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre müzakerelere aracılık ettiği bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç ve bazı Ukraynalı müzakerecilerin bu ayın başında, Kiev’deki görüşmelerden sonra zehirlendiğinden şüphelenildi.

Abramoviç tedavi için İstanbul'a geldi
WSJ, Abramoviç'in bu şüpheler üzerine tedavi için İstanbul’a uçtuğunu yazdı. NATO üyeleri arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereler konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Almanya ve Fransa diyalogdan yana tavır koyarken diğer bazı üyeler Putin’e güvenilemeyeceği yönünde görüş bildiriyor.

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