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Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı. 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat dikkat çekti.

Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı.

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Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti.

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Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te
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Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te
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