Limanlara sığmadı tam 6 katlı! Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı. 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat dikkat çekti.
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı.
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İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti.
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