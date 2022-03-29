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Motorine büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak

Motorine büyük indirim var! 30 Mart Çarşamba günü motorin 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak

Motorin fiyatlarına üst üste gelen kallavi zamların ardından bu gece yarısı indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

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Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. Zamlar petrolün varil fiyatının artışı sebebiyle gelmişti. Varil fiyatı zamlandığı gün anında zam gelirken, fiyatlar düştüğünde indirim hem daha düşük hem de gecikmeli yapılıyor. Vatandaş indirimlerin gerektiği şekilde pompaya yansıtılmıyor oluşu sebebiyle tepkili.

Motorin gerçekte kaç lira olmalı?
Geçen hafta 120 liraya çıkan petrol fiyatları bu hafta 10 dolardan fazla düştü. Bugün itibariyle petrolün varili 108 dolar. Mart ayındaki petrol fiyatları baz alındığında motorin fiyatlarının çok daha fazla düşmesi gerekiyor. 

Petrol bugün kaç dolar?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla düne göre yüzde 0,93 azalışla 108,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,81 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya geleceğine yönelik gelişmeler etkili oldu. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde beklentiler ve petrol arzı endişelerinin hafiflemesi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Motorinin litre fiyatı (25 Mart 2022)
25 Mart gece saat 12:00'den sonra gelen son zamlar sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:
İstanbul motorinin litre fiyatı : 23,53
İzmir motorinin litre fiyatı : 23.64
Ankara motorinin litre fiyatı: 23.64

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