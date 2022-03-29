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'Rusya'ya 150 milyon dolar vergi ödüyorlar' diyen Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti

'Rusya'ya 150 milyon dolar vergi ödüyorlar' diyen Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti

UKRAYNA’nın Lviv kentinde, savaşa rağmen Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden Fransız market zinciri protesto edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından birçok dünya markasının Rusya’da faaliyetlerini durdurmasına rağmen Fransız market zinciri Auchan’ın ülkedeki operasyonlarına devam etmesi tepki çekti. Ukrayna’nın Lviv kentinde zincire ait bir mağazanın önünde toplanan göstericiler, markayı protesto etti. Protestocular, savaşta ölen çocuklara dikkat etmek için beyaz örtü üzerine oyuncak bebek koydu.

Protestocu grup adına açıklama yapan Anna Gerych, “Bu barışçıl bir eylem. İnsanları mağazaya yönelik taşkınlığa çağırmıyoruz. Savaş zamanında insanların kanı dökülürken iş yapmak doğru değil. Bunu onlara bulundukları tüm ülkelerde anlatıyorlar. Rusya’ya her sene 150 milyon dolardan fazla vergi ödüyorlar. Marketin CEO'su sivil vatandaşlara yönelik hizmet verdikleri gerekçesiyle Rusya’dan çıkmayacaklarını açıkladı” dedi.



"Bizi eleştirmek kolay"
Öte yandan, protesto sırasında Lviv şehrinde hava savunma sistemi sirenleri çalmaya başladı. Sirenlerin devreye girmesinin ardından marketteki müşteriler tahliye edildi. Fransız market zincirinin CEO’su Yves Claude konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizi eleştirmek kolay. Ama biz buradayız ve sivil nüfus için çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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