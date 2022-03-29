Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dolmabahçe açıklaması: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

İSTANBUL Dolmabahçe'deki RusyaUkrayna müzakerelerinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerde en anlamlı ilerlemenin bugün kaydedildiğini belirterek çarpıcı mesajlar verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

- Sayın Cumhurbaşkanımız krizin başından bu yana başta her iki ülkenin Cumhurbaşkanları Putin ve Zelenski olmak üzere yoğun bir diplomasi yürüttü. Bu çerçevede 10 Mart tarihinde Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Lavrov ve Kuleba'yı bir araya getirdik. Bu toplantının hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Lavrov ve Kuleba'yı Moskova ve Lviv'de ziyaret ettim.

- Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

- Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

- Her zaman vurguladığımız gibi en öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan bu savaş artık durmalıdır.

- Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bu konuda bir mesafe katedildiğini görüyoruz.

En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

- Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz.

- Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir.

- Antalya'da olduğu gibi taraflarla bugün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki tarafı bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik.

Bugüne kadar Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler...

- Görüşmelerimizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılmasını da ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik. Gerek kendi vatandaşlarımız, gerek üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor.

- Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer güvenliği konularını da dile getirdik. Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir.

- Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.