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Bakan Nureddin Nebati ekonomi toplantısı için Bahreyn'e ediyor

Bakan Nureddin Nebati ekonomi toplantısı için Bahreyn'e ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Bahreyn

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Nebati, ziyareti kapsamında Bahreyn Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ile de görüşecek.

Türkiye-Bahreyn KEK Resmi Oturumu ve İmza Töreni sonrası katılımcılara seslenecek olan Nebati, Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsünün yeni binasını ziyaret edecek.

Bakan Nebati, ayrıca Bahreynli iş insanları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, ekonomide devreye alınan Türkiye modelini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini anlatacak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin kapsayıcı çalışmaları aktaracak.

Geçen haftalarda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye giden Nebati'nin yurt dışı temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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